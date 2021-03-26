Стокгольм, , 12:50 — REGNUM Власти Дании продлили приостановку вакцинации от COVID-19 препаратом производства AstraZeneca. Об этом было объявлено вечером 25 марта в ходе пресс-конференции с участием представителей Национального совета по вопросам здравоохранения Дании, передает новостная служба SVT Nyheter.

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«Нам нужно больше времени, чтобы разобраться в ситуации», — заявила в ходе пресс-конференции директор Национального совета по вопросам здравоохранения Дании Сорен Брострем.

Ранее поводом для первоначального прекращения использования препарата AstraZeneca в Дании послужил случай 60-летней датской женщины, которая умерла от тромбов после вакцинации. Предположительно образование тромбов было побочным эффектом вакцины.

Применение препарата AstraZeneca ранее было приостановлено на две недели. Теперь решение продлевается еще на три недели.