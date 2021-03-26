Макрон занят безответственной болтовнёй: о «мировой войне вакцин»
Париж, 26 марта, 2021, 12:22 — ИА Регнум. Положение делв области борьбы с COVID-19 в России и Китае гораздо лучше, чемв ЕС, и уводить внимание от этого факта разговорами о«стратегии свободного мира» — значит заниматься безответственной болтовнёй, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 26 марта, комментируя высказывания президента Франции Эммануэля Макрона.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
Макролеон
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Как сообщалось ранее, Макрон заявил о«мировой войне нового типа», в ходе которойРоссия и Китай, по его мнению, пытаются через поставки вакциноткоронавирусаувеличить своевлияние.
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«Сравнение конкуренции вакцин от новой коронавирусной инфекции с «мировой войной нового типа» рассматриваю как признак политического помешательства Эммануэля Макрона. К сожалению, он такой в современной Европе не один.
Можно и нужно добиваться независимости в фармацевтической сфере, и Россия тоже с полным основанием идёт по этому пути, но использовать в этом контексте аргумент противодействия не просто влиянию со стороны России и Китая, но дестабилизации (именно это слово стоит на первом месте в заявлении президента Франции) — это уже паранойя.
Другое возможное объяснение ещё более мрачно: невольно задумываешься над тем, почему Макрон и ему подобные хотят колоть европейцев только своей вакциной. Это как если бы у нас правительство вдруг заявило, что теперь все мы будем лечить головную боль только отечественными лекарствами, потому что французские аналоги поставляются нам, чтобы дестабилизировать Россию.
Президент Путин правильно указал на то, что Россия не должна навязывать свою вакцину, но предлагать её зарубежным партнёрам — её право. Точно таким же правом обладает Китай. Напомню, что положение в области борьбы с COVID-19 в России и Китае гораздо лучше, чем во Франции, чем в других европейских странах. Уводить, как это делает Макрон, внимание от этого факта разговорами о том, что зато их стратегия — это стратегия «свободного мира», значит заниматься безответственной и вредной для международного сотрудничества болтовнёй, — отметил Михаил Демурин.