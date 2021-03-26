Москва, , 11:36 — REGNUM За минувшие сутки в Москве выявили 1813 носителей коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб столицы.

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За сутки госпитализировали 759 человек, умерли 59 пациентов. Победить ковид смог ещё 1551 житель Москвы — все количество выздоровевших увеличилось до 938 673 человек.

В штабе посоветовали жителям с симптомами ОРВИ оставаться дома и вызвать врачей.

Как сообщало ИА REGNUM, система здравоохранения Москвы справляется с текущей ситуацией с коронавирусной инфекцией, заявил мэр города Сергей Собянин.