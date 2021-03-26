Лос-Анджелес, США, , 11:28 — REGNUM «Филадельфия Сиксерс» одержал победу над «Лос-Анджелес Лейкерс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась в овертайме со счётом 109:101.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Филадельфии» Дэнни Грин, записавший на свой счёт 28 очков.

В составе «Лейкерс» наибольшую результативность показал форвард Кайл Кузма, набравший 25 очков.

В настоящее время «Филадельфия» занимает второе место в турнирной таблице НБА. «Лейкерс», проигравшие четвёртый матч подряд, идут на седьмом месте.

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