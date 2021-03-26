Сан-Антонио, США, , 11:24 — REGNUM «Лос-Анджелес Клипперс» одержал победу над «Сан-Антонио Спёрз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась в овертайме со счётом 98:85.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Клипперс» Реджи Джексон, записавший на свой счёт 28 очков. Кроме того, форвард Пол Джордж сделал дабл-дабл из 24 очков и 13 подборов.

В составе «Сан-Антонио» наибольшую результативность показал форвард Демар Дерозан, набравший 23 очка.

В настоящее время «Клипперс» занимает шестое место в турнирной таблице НБА, «Сан-Антонио» идёт на 11-м месте.

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