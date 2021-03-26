Нью-Йорк, США, , 11:20 — REGNUM «Нью-Йорк Никс» одержал победу над «Вашингтон Уизардс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась в овертайме со счётом 106:102.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Никс» Алек Бёркс, записавший на свой счёт 27 очков.

В составе «Вашингтон» наибольшую результативность показал защитник Брэдли Бил, набравший 26 очков.

В настоящее время «Никс» занимает 14-е место в турнирной таблице НБА, «Вашингтон» идёт на 26-м месте.

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