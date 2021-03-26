Майами, США, , 11:15 — REGNUM «Портленд Трэйл Блэйзерс» одержал победу над «Майами Хит» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась в овертайме со счётом 125:122.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Портленда» Си Дей Макколлум, записавший на свой счёт 35 очков.

В составе «Майами» наибольшую результативность показали Эдрис Адебайо и Тайлер Хироу, набравшие по 29 очков.

В настоящее время «Портленд» занимает девятое место в турнирной таблице НБА, «Майами» идёт на 17-м месте.

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