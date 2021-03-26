Брюссель, 26 марта 2021, 11:16 — REGNUM Страны — члены Европейского союза готовы работать с Соединёнными Штатами по целому ряду вопросов. Об этом было заявлено по итогам онлайн-саммита ЕС с участием президента США Джозефа Байдена. Как сообщил на пресс-конференции глава Евросовета Шарль Мишель, руководители стран ЕС, в частности, намерены сотрудничать с Вашингтоном над поставками вакцины, экономическим восстановлением после пандемии и распространением демократии.
Глава Евросовета добавил, что после Второй мировой войны «мы вместе работали над созданием международного порядка, основанного на правилах», была создана Организацию Объединённых Наций и другие международные институты. Однако, по его словам, в течение нескольких десятилетий этот основанный на правилах порядок оспаривался Советским Союзом.
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Он подчеркнул, что Евросоюз и США «более, чем когда-либо, несут ответственность за будущие поколения», поэтому им необходимо «сохранить многолетний союз».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что США и Европейский союз договорились объединиться и совместно разработали тактику в отношении России и политического курса Москвы.
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