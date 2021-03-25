, 07:48 — REGNUM США и Европейский союз совместно разработали тактику в отношении России и политического курса Москвы. Об этом верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил 24 марта в беседе с журналистами.

«Мы договорились объединится из-за конфрантационного поведения России. Также мы стремимся отговорить Россию от подобного рода политики», — заявил Боррель на пресс-конференции в Брюсселе.

Было отмечено, однако, что США и ЕС готовы к сотрудничеству с Россией в той сфере, которая интересна всем сторонам.

В свою очередь, госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал, что в беседе с Боррелем особое внимание было уделено агрессивной политике России в отношении своих соседей.

Напомним, что Боррель заявил 22 марта, что Россия «всё больше и больше» отдаляется от Евросоюза.

Как сообщало ИА REGNUM, вопрос отношений Москвы и Брюсселя, по словам Борреля, остаётся на повестке дня, и его обсудят на Европейском совете 25−26 марта.