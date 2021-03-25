Орландо, США, , 11:51 — REGNUM «Орландо Мэджик» одержал победу над «Финикс Санз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась в овертайме со счётом 112:111.

Самым результативным игроком матча стал центровой «Орландо» Никола Вучевич, оформивший дабл-дабл из 27 очков и 14 подборов.

В составе «Финикса» наибольшую результативность показал защитник Девин Букер, набравший 25 очков.

В настоящее время «Орландо» занимает 27-е место в турнирной таблице НБА, «Финикс» идёт на третьем месте.

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