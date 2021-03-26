Москва, , 10:41 — REGNUM В условиях высокой волатильности, которая наблюдается в марта, нефти взлеты и падения продолжают сменять друг друга, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

«Так, после восстановления на 6% 24 марта нефть марки Brent 25 марта подешевела на 4%, а утром 26 марта снова подрастает, тестируя зону $62,50 за баррель.

Такая волнообразная динамика в сырьевом сегменте объясняется наличием разнонаправленных факторов, повышающих градус неопределенности на рынке.

С одной стороны, на цены давят крепкий доллар, ухудшение эпидемиологической ситуации в ряде стран, новые локдауны, рост запасов и добычи в США и преобладающее на площадках уклонение от рисков.

С другой стороны, трейдеры не могут игнорировать перекрытие движения в одном из самых загруженных морских торговых путей в Суэцком канале. На сегодняшний день севший на мель контейнеровоз заблокировал ход уже около сотни судов.

Сложившаяся ситуация — прямая угроза поставкам, срыв которых традиционно влечет подорожание сырья. Причем по обновленным оценкам, на восстановление движения в канале может уйти несколько недель.

До тех пор, пока проблема в Суэцком канале не разрешится, Brent будет получать поддержку на спадах и, возможно, сможет подорожать.

Однако на более широком горизонте устойчивого подъема вряд ли стоит ожидать до отступления пандемии в Европе и медвежьего разворота доллара», — пояснил эксперт.

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