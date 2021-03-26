Москва, , 08:13 — REGNUM Торги по нефти 25 марта завершились снижением. Нефть марки Brent снизилась на 3,80%, до $61,66 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Цена упала на фоне беспокойства относительно темпов восстановления спроса на топливо из-за третьей волны пандемии коронавируса в Европе и продления локдаунов в ряде стран до апреля.

Также нефтяной рынок находился под давлением на фоне укрепления доллара на Форекс. Блокировка Суэцкого канала не оказала должной поддержки.

Контейнеровоз Ever Given, который сел на мель и заблокировал движение в Суэцком канале, не удалось сдвинуть с места. Работы ведутся круглосуточно и могут продлиться еще несколько дней.

Сегодня, 26 марта, на торгах в Азии баррель Brent стоит $62,47 (+1,31%). На валютном рынке доллар дешевеет, поэтому в последний день недели можно рассмотреть восходящее движение до $64,60.

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