Куала-Лумпур, , 08:18 — REGNUM Власти Малайзии из-за пандемии коронавируса как минимум до 2022 года отложили ранее запланированное снижение минимального возраста для граждан, имеющих право участвовать в выборах. Об этом со ссылкой на председателя избиркома Абдулу Гани Саллэха 26 марта сообщает газета The Straits Times.

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«Снижение минимального порога с 21 года до 18 лет не может быть реализовано по крайней мере в этом году в связи с пандемией коронавируса, из-за которой несколько раз объявлялся локдаун», — приводит газета слова главы избиркома.

На последних в Малайзии всеобщих парламентских выборах, проводимых в 2018 году, по действующей норме могли проголосовать 14,9 млн человек. Поправки в выборное законодательство, принятые в 2019 году, на 30% увеличивают число граждан страны, имеющих право голоса на государственных выборах.

В настоящее время в Малайзии действует чрезвычайное положение, в рамках которого деятельность парламента приостановлена, а также запрещено проведение любых выборов.

Как сообщало ИА REGNUM, Малайзия ведёт переговоры с российской стороной о возможности производства российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V».

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