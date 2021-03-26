Токио, , 07:37 — REGNUM Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга во время предстоящего визита в США намерен пригласить президента Джо Байдена на летние Олимпийские игры в Токио. Об этом Суга 26 марта заявил депутатам в ходе проходящих в парламенте дебатов.

Отвечая на вопрос о своих планах касательно визита в США и Олимпиады в Токио, Суга сказал, что с учётом полученной от лидеров стран Группы семи поддержки проведения Игр, приглашение президента США в Токио «было бы естественным».

Напомним, что премьер-министр Японии, чей визит в США ожидается в первой половине апреля, станет первым иностранным лидером, встретившимся с Джо Байденом в его новом статусе американского президента.

Как сообщало ИА REGNUM, в японском городе Нараха (префектура Фукусима) утром 25 марта стартовала эстафета олимпийского огня летних Олимпийских игр в Токио.

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