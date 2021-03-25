Токио, , 09:16 — REGNUM Глава японского правительства Ёсихидэ Суга намерен обсудить новые пуски ракет в КНДР с американским президентом Джо Байденом во время предстоящего визита в США. Об этом Суга сообщил журналистам 25 марта после экстренного заседания Совета национальной безопасности.

Премьер-министр Японии подчеркнул, что планирует обстоятельно обсудить с главой США политику в отношении Северной Кореи, в том числе ситуацию с последними ракетными запусками. Предстоящий в первой половине апреля визит в Вашингтон, добавил Суга, призван укрепить сотрудничество двух стран в вопросах обеспечения безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта Северная Корея запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря. По данным японских военных, они пролетели около 450 км, не поднимаясь выше 100 км, и упали в море за пределами эксклюзивной экономической зоны Японии. Таких запусков не было с 29 марта 2020 года.

Япония по этому поводу созвала экстренное заседание Совбеза. Суга заявил об опасности таких пусков для всего региона.

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