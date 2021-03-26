Париж, 26 марта, 2021, 06:08 — ИА Регнум. Евросоюз столкнулся с «мировой войной нового типа» из-за вакцин от коронавируса, и Россия наряду с Китаем якобы является стороной в этом противостоянии. Об этом 25 марта заявил президент Франции Эммануэль Макрон после первого дня виртуального саммита Евросоюза.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

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По информации газеты Le Figaro, которая цитирует французского лидера, «мировая война» развернулась из-за «стремления России и Китая оказать влияние с помощью вакцин». Макрон отметил, что в этих обстоятельствах Евросоюзу следует проявлять самостоятельность в вопросах вакцинации.

Он пообещал, что объёмы производства вакцин в ЕС будут увеличены в ближайшее время, и, таким образом, объединение станет крупнейшим производителем препаратов от коронавируса в мире. Макрон добавил также, что в отличие от AstraZeneca, компании Pfizer и Moderna выполняют свои обязательства по контрактам.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Высшее управление здравоохранения Франции рекомендовало возобновить использования вакцины от COVID-19, несмотря на выявленные побочные эффекты от её применения.