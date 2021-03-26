Бирмингем, США, , 02:24 — REGNUM Не менее пяти человек стали жертвами торнадо в американском штате Алабама, 25 марта передал телеканал CNN.

Все погибшие проживали в округе Калхун. Из-за разгула стихии более 20 тыс. жителей штата остаются без энергоснабжения.

В городе Бирмингем полностью разрушены от 30 до 50 строений. Спасатели продолжают поиски пострадавших.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 февраля из-за торнадо в округе Брансуик в американском штате Северная Каролина погибли три человека.

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