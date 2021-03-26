Лиссабон, , 02:22 — REGNUM Власти Португалии решили продлить режим чрезвычайной ситуации из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией, заявил президент страны Марселу Ребелу ди Соза в ходе пресс-конференции.

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Сообщается, что решение о продлении режима ЧС до 15 апреля уже одобрил португальский парламент. Ди Соза также призвал жителей страны проявлять максимальную ответственность и тщательно соблюдать санитарные требования, особенно в период Пасхальных праздников. При этом он напомнил, что не следует собираться семьями для празднования, чтобы не создавать рисков распространения инфекции.

Также президент Португалии пообещал разобраться с нехваткой вакцин против COVID-19. По его словам, этот вопрос португальские власти решат в апреле 2021 года.