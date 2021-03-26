Брюссель, , 01:05 — REGNUM Евросоюз оказался в начале третьей волны пандемии коронавирусной инфекции, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе пресс-конференции.

Тест на коронавирус. Клиническая больница Барселоны Hospital CLÍNIC

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"Мы в начале третьей волны в Европе», — заявила она.

По словам фон дер Ляйен, это вызывает беспокойство правящих кругах ЕС. Она отметила, что во многих странах — членах Евросоюза зафиксирован рост заболеваемости COVID-19. По мнению главы Еврокомиссии, помочь в этой ситуации может лишь массовая вакцинация населения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил о том, что российская вакцина против коронавирусной инфекции «Спутник V» необходима Европе. По его словам, препаратам из России можно доверять.