Варшава, 25 марта, 2021, 16:16 — ИА Регнум. В Польше могут ввести чрезвычайное положение из-за сложной эпидемической ситуации. Об этом, как передает Onet. pl, заявил 25 марта премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ходе пресс-конференции.

Gov.pl Матеуш Моравецкий

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: скандалы с вакцинами и рост числа умерших — трансляция»

«Статья 228 указывает, что есть три вида чрезвычайных положений: состояние стихийного бедствия, состояние чрезвычайной ситуации и военное положение. Они вводятся в ситуациях конкретных угроз, когда обычных мер для противодействия им оказывается недостаточно. Если мы потеряем контроль над пандемией — мы введем этот режим. И такой вариант вполне вероятен», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-мэр Варшавы Рената Казновская сообщила, что из-за большого числа пациентов с COVID-19 столичные больницы могут в ближайшее время столкнуться с нехваткой койко-мест и медицинского персонала.