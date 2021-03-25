Москва, , 13:02 — REGNUM Нефть ищет заново баланс, пока раскачиваясь, словно на качелях с хорошим размахом, заявил корреспонденту ИА REGNUM шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв.

«Трейдеры пытаются опытным путём определиться, вокруг каких уровней мог бы сложиться более-менее взвешенный диапазон котировок.

Происходит естественный процесс нормализации явно перегретого за последние месяцы рынка, и ценовые ориентиры постепенно будут устаканиваться методом проб и ошибок.

В всяком случае, есть явные признаки быстро нахлынувшего спроса, который чётко и быстро проявился 24 марта на подходе к круглой отметке в $60 за баррель Brent.

Цены отскочили оттуда ещё на европейской сессии и затем последовательно поднимались вверх вплоть до $62.75 — ещё до выхода еженедельных данных по запасам от минэнерго США. А после публикации по запасам и вовсе достигали в моменте уровней выше $64.50 за бочку.

В целом, это подтверждает ранее сделанные предположения, что даже если впоследствии эмоции и инерция заставят цены соскользнуть глубже — например, в область $55−57 за баррель, что всё равно будет примерно на 10% выше предновогодних значений.

В таком случае желание нефтетрейдеров и производственников воспользоваться понижением котировок может оказаться ещё сильнее. А в качестве вероятной области равновесных цен рано или поздно выступит опять же район ближе к $65.

Что касается конкретно вчерашних данных по запасам, то они показали более умеренный прирост объёмов сырой нефти в хранилищах на 1,91 млн вместо ожиданий в 2,4 млн баррелей, что лишь условно можно считать позитивом для нефтяного рынка.

Это, конечно, уже не затоваривание в 21,5 млн баррелей за последнюю неделю февраля, и даже не 13,8 млн баррелей прибавки непереработанных из-за непогоды в Техасе запасов за первую неделю марта.

Но запасы всё равно немного, но подросли, а пока не начали уменьшаться, и суммарно подрастают они пять недель подряд, при том что запасы готового к использованию бензина пополняются медленнее, а это значит, что перерабатывающие мощности в США ещё восстановились не полностью.

Всё так, однако фактически не эти данные формировали вчера и сформируют до конца недели погоду на нефтяном рынке. Основной процесс, определяющий сейчас движения — это техническая притирка к новым уровням после сначала долгого роста в цене с ноября почти вдвое, а затем последовавшей мощной коррекции.

Сегодня, 25 марта, и до конца недели, на рынке могут как стихийно возобновляться распродажи из района $63−65, так и может оперативно возникать спрос, но спрос будет точно сильным в случае соскальзывания цен заметно под $60.

Уверенно же занимать позиции на покупку от более высоких уровней нефтетрейдеры пока, возможно, спешить и не будут», — считает эксперт.

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