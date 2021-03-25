Москва, , 10:36 — REGNUM Ценам на нефть 24 марта удалось отыграть потери, понесенные днем ранее, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

К закрытию торгов Brent расположилась вблизи отметки $64 за баррель, но уже сегодня, 25 марта, снова теряет позиции, тестируя уровень $63, что говорит о неустойчивости фьючерсов и их подверженности понижательным рискам.

«Резкий взлет котировок от минимумов был обусловлен новостями о том, что Суэцкий канал был заблокирован севшим на мель судном, по причине чего около десяти танкеров, на которых в общей сложности находится 13 млн баррелей сырой нефти, застряли в канале.

Тем временем отчет минэнерго США показал, что на прошлой неделе запасы сырой нефти в стране увеличились на 1,9 млн баррелей.

Запасы бензина выросли на 0,2 млн при прогнозе роста на 1,2 млн. При этом добыча увеличилась еще на 100 тыс. баррелей в сутки, до 11 млн баррелей.

Несмотря на преимущественно медвежий отчет, Brent подорожала за день, сосредоточившись на новостях о заблокированных танкерах. Впрочем, уже сегодня фьючерсы отступают, корректируясь после бурной первоначальной реакции.

Таким образом, настроения на рынке нефти, как и на фондовых площадках, сейчас выглядят неоднозначно.

Однако в краткосрочной перспективе бычий потенциал Brent представляется ограниченным, в том числе на фоне сильного доллара, который выигрывает за счет своего защитного статуса», — считает эксперт.

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