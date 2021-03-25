Сакраменто, США, , 11:49 — REGNUM «Сакраменто Кингз» одержал победу над «Атлантой Хоукс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась в овертайме со счётом 110:108.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Сакраменто» Де'Аарон Фокс, записавший на свой счёт 37 очков.

В составе «Атланты» наибольшую результативность показал разыгрывающий Трей Янг, набравший 29 очков. Кроме того, центровой Клинт Капела сделал дабл-дабл из 25 очков и 17 подборов.

В настоящее время «Сакраменто» занимает 22-е место в турнирной таблице НБА, «Атланта» идёт на 17-м месте.

Читайте также: «Юта» разгромила «Бруклин» с разницей в 30 очков