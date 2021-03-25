Солт-Лейк-Сити, США, , 11:42 — REGNUM «Юта Джаз» одержала победу над «Бруклин Нетс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась в овертайме со счётом 118:88.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Юты» Донован Митчелл, записавший на свой счёт 27 очков.

В составе «Бруклина» наибольшую результативность показал форвард Алайз Джонсон, оформивший дабл-дабл из 23 очков 15 подборов.

В настоящее время «Юта» занимает первое место в турнирной таблице НБА, «Бруклин» идёт на пятом месте.

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