Солт-Лейк-Сити, США, 25 марта 2021, 11:42 — REGNUM «Юта Джаз» одержала победу над «Бруклин Нетс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась в овертайме со счётом 118:88.
Самым результативным игроком матча стал защитник «Юты» Донован Митчелл, записавший на свой счёт 27 очков.
В составе «Бруклина» наибольшую результативность показал форвард Алайз Джонсон, оформивший дабл-дабл из 23 очков 15 подборов.
В настоящее время «Юта» занимает первое место в турнирной таблице НБА, «Бруклин» идёт на пятом месте.
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