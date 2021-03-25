Москва, , 08:11 — REGNUM Торги по нефти 24 марта завершились ростом. По итогам дня баррель Brent подорожал на 6,14%, до $64,09, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Росту котировок способствовала новость о том, что в Суэцком канале из-за погодных условий контейнеровоз сел на мель заблокировав канал. В заторе оказались более 100 судов.

Поддержку ценам также оказали слухи о том, что ОПЕК+ на апрельском заседании оставит нефтедобычу без изменений.

Сегодня, 25 марта, на торгах в Азии нефть стоит $63,36 (-1,13%). Участники рынка проигнорировали отчет минэнерго США. Сегодня цена корректируется после вчерашнего ралли.

Согласно представленным данным, на неделе 13−19 марта запасы нефти возросли на 1,912 млн баррелей, до 502,7 млн баррелей (прогноз был — 272 тыс. баррелей). Запасы бензина выросли на 204 тыс. баррелей, до 232,3 млн баррелей (прогноз был +700 тыс. баррелей.

Запасы дистиллятов увеличились на 3,8 млн баррелей, до 141,6 млн баррелей (прогноз был +200 тыс. баррелей). Добыча нефти в США выросла на 100 тыс. баррелей в день до 11 млн баррелей в день.

Покупателям удалось полностью отыграть потери за вторник. Чтобы техническая картина стала бычьей, им нужно закрепиться выше $65 за баррель. Доллар на валютном рынке удерживает позиции и не дает укрепиться своим конкурентам.

Для покупателей укрепление доллара является негативным фактором. Если в Суэцком канале судно снимут с мели, то на фьючерсном рынке продажи возобновятся с новой силой.

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