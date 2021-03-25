Сан-Хосе, США, , 09:32 — REGNUM «Сан-Хосе Шаркс» одержал победу над «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:2.

В составе «Сан-Хосе» дубль оформил нападающий Эвандер Кейн, ещё по шайбе забросили форварды Рудольф Балцерс и Томаш Гертл.

В составе «Лос-Анджелеса» точными бросками отметились нападающие Алекс Иаффало и Адриан Кемпе.

В настоящее время «Сан-Хосе» занимает седьмое место в Западном дивизионе, на счету команды 30 очков. «Лос-Анджелес» идёт на шестом месте с 32 очками.

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