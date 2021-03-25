Сент-Пол, США, , 09:28 — REGNUM «Миннесота Уайлд» одержал победу над «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:2.

В составе «Миннесоты» дубль оформил защитник Джаред Спёрджен, ещё одну шайбу забросил форвард Нико Штурм. Российский нападающий Кирилл Капризов отдал результативную передачу.

У «Анахайма» точными бросками отметились нападающие Дерк Грант и Макс Комтуа.

В настоящее время «Миннесота» занимает третье место в Западном дивизионе, на счету команды 41 очко. «Анахайм» идёт на восьмом месте с 24 очками.

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