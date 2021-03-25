Токио, , 04:36 — REGNUM Ракеты, запущенные с территории КНДР, могли пролететь до 430 километров, сообщает японское агентство Kyodo.

По его данным, одна из ракет пролетела 420 километров, вторая — 430. При этом никакого ущерба от ракетного пуска зафиксировано не было — оба боеприпаса упали в Японское море. Правительство Японии уже выразило протест в связи с тестовыми запусками ракет Северной Кореей.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 марта в Южной Корее заявили о пуске двух ракет с северокорейской территории. Позднее эта информация была подтверждена представителями властей в Японии и Соединенных Штатов. Официальный Пхеньян пока не сообщал о проведении ракетных испытаний, как это делалось ранее.

Читайте ранее в этом сюжете: Премьер Японии заявил об опасности ракетных пусков КНДР