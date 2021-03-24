Москва, , 16:06 — REGNUM Сегодня, 24 марта, с утра цены на нефть растут, пытаясь восстановиться после вчерашнего обвала, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

«К середине дня цена сорта Brent выросла на 3%, до $62,15 за баррель, а цена WTI — на 3,1%, до $59,09 за баррель.

Скорее всего, обвалу цен на нефть 23 марта способствовали новые карантинные ограничения в Европе и рост коммерческих запасов нефти в США.

По данным Американского института нефти, запасы выросли на более чем на 2,5 млн баррелей за неделю. До 1 апреля, то есть до даты встречи ОПЕК+, нефтяной рынок будет метаться из стороны в сторону.

Важно отметить, что на вчерашних торгах, даже потеряв более 6%, цена Brent пока не опустилась ниже уровня поддержки в $60 за баррель.

До конца дня ожидаем цену Brent в коридоре $62−63 за баррель», — считает эксперт.

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