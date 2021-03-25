Санкт-Петербург, 25 марта, 2021, 08:10 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге в четверг, 25 марта, сохранится относительно тёплая погода, однако рекордных температур, как это было днём ранее, сегодня не ожидается. Причиной станут облака, которые помешают солнечному прогреву земной поверхности.

Дарья Драй ИА REGNUM Петропавловская крепость в тумане

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Как сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус, погоду в Северной столице будет формировать периферия циклона, проходящего по северу Европейской России.

«Его стараниями ожидается преобладание облачной погоды, местами возможны небольшие осадки, преимущественно дожди. В такой ситуации приток солнечного тепла к земной поверхности окажется ограничен», — объяснил синоптик.

Температура воздуха в Санкт-Петербурге составит +5… +7°, по Ленинградской области +3… +8°. Ветер юго-западный 4−9 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 758 мм рт. ст.

По данным петербургского гидрометцентра, местами возможны небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя.

Напомним, 24 марта в Петербурге воздух прогревался до +11 градусов, в результате был побит предыдущий рекорд тепла для этого дня, продержавшийся с 1938 года.