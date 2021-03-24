Любляна, 25 марта, 2021, 01:06 — ИА Регнум. В Словении изменят стратегию вакцинации от коронавируса, поэтому для пожилого населения также будет использована вакцина AstraZeneca, объявил на пресс-конференции 24 марта Елко Кацин, государственный секретарь по вакцинации в правительстве Словении. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Dnevnik.

Дарья Драй ИА REGNUM Термометрия

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Согласно предыдущим рекомендациям, эта вакцина использовалась только при прививании в возрасте до 65 лет и для вакцинации людей с нарушением опорно-двигательного аппарата дома, независимо от возраста, учитывая, что вакцина более стабильна и удобна в обслуживании по сравнению с вакцинами, изготовленными по технологии мРНК. В последнее время она использовалась для массовой вакцинации работников школ.

В соответствии с изменениями в стратегии вакцинации, новой приоритетной группой вакцинации станут пациенты сначала старше 60 лет, а затем старше 50 лет, в то время как вакцинация людей старше 75 лет будет завершена к концу этой недели, сообщил Кацин.

Правительство Словении, по его словам, «сделает все», чтобы обеспечить необходимое количество вакцин для всего взрослого населения, чтобы вакцинирована была завершена к концу июня.