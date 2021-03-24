Фрозиноне, Италия, 24 марта, 2021, 21:13 — ИА Регнум. На итальянской площадке компании AstraZeneca в Ананьи было обнаружено 29 миллионов «неучтенных» доз вакцины от коронавируса, заявил в среду, 24 марта, премьер-министр Марио Драги.

Business-sweden.com Завод AstraZeneca

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: скандалы с вакцинами и рост числа умерших — трансляция»

По его словам, он получил «сигнал» от руководства ЕС о вероятности нахождения на той площадке партий вакцины, о которых ЕС не был официально поставлен в известность. Партии были заблокированы до проведения проверок.

В самой компании объяснили «неучтенность» этих партий тем, что произвели вакцину за пределами ЕС, а в Италию доставили для формирования доз.

Часть продукции предназначается для стран ЕС и будет отправлена в конце марта — начале апреля, другая часть произведена в рамках программы помощи бедным странам, сообщили также в AstraZeneca.

Странные манипуляции с вакциной (которой не хватает в том числе и в Италии) вызвали шквал критики со стороны местных политиков. Драги также признал, что ситуация с производством и распределением вакцин в ЕС вызывает «разочарование» у граждан.

Первыми в Италии в январе 2021 года начали прививать врачей, пожилых людей и сотрудников домов престарелых. Массовая вакцинация бесплатна и добровольна, однако власти страны настоятельно рекомендуют согражданам делать прививки. До конца 2021 года предполагается привить 90% населения.

В январе-марте 2021 года прививочная кампания идет с существенным отставанием от плана. Основная причина — перебои с поставками вакцин Pfizer и AstraZeneca, но ряд политиков критикуют также и действия властей по организации процесса.

В начале марта 2021 года несколько граждан в разных регионах страны скончались вскоре после прививок вакциной AstraZeneca. По инициативе ученых и политиков обсуждается вопрос о закупках российской вакцины «Спутник V», предполагается также начать ее производство в Италии.

По данным на24 марта в Италии умерли 106 339человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на460 (днем ранее— на 551). Число подтвержденных носителей выросло на21 267(днем ранее — на18 765). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет3 440 862 — более 5,5% населения страны. В настоящее время заражены 561 308человек — на654 больше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали 2 657 587 человек (за день этот показатель вырос на 67 327), что составляет 4,41% населения Италии.