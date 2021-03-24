Москва, , 13:05 — REGNUM Цены на нефть сегодня, 24 марта, растут на 1,7% поднимаясь выше отметки $61,80 за баррель Brent, и явно игнорируя преимущественно негативные настроения на финансовых рынках, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман.

«С открытия сегодняшних торгов снижаются европейские фондовые индексы, теряя 0,3−0,5%, российские биржевые индикаторы после вчерашних распродаж торгуются около нуля, а американский доллар к валютам стран G7 прирастает на 0,2−0,3%.

Условия для нефтяного рынка явно неблагоприятные, особенно если учитывать продолжающееся уже десятую неделю подряд замедление темпов роста мировой экономики, контанго на нефтяных фьючерсах и рост запасов сырой нефти в США согласно, опубликованным сегодня ночью данным Американского института нефти.

Все это говорит о том, что утренний рост нефтяных котировок не более чем отскок от сильного уровня поддержки, располагающегося на отметках $60,00−61,00 за баррель Brent.

Верхняя граница для этого отскока находится на отметках $62,80−63,40, здесь располагаются сильные уровни сопротивления, от которых с высокой вероятностью снова начнется снижение.

А пока локальный рост нефтяных цен может продолжаться, особенно если 24 марта вечерние данные о запасах нефти от минэнерго США покажут недельное сокращение», — пояснил эксперт.

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