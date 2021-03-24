Москва, 24 марта, 2021, 15:39 — ИА Регнум. Решение об индексации пенсий работающим пенсионерам в Госдуме ожидают в апреле, передает корреспондент ИА REGNUM 24 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

«В апреле месяце будет решение президента. Давайте его подождем», — заявила член комитета Госдумы по труду и соцполитике Светлана Бессараб («Единая Россия») в ходе дискуссии.

Госдума отклонила три законопроекта «Справедливой России», ЛДПР и членов Совфеда об индексации пенсий работающим пенсионерам.

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Парламентарии рассчитывают, что точку в этом вопросе поставит президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию. Кремль пока даты послания не называл.