Брюссель, , 15:41 — REGNUM Союзники по НАТО не пришли к общему мнению относительно проекта «Северный поток — 2». Обсуждать его можно на площадке альянса, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 24 марта во время выступления в Брюсселе.

Он отметил, что разногласия остались после двухдневного заседания Совета министров иностранных дел стран-участников.

«Я думаю, что НАТО — это та площадка, где мы можем обсуждать эти вопросы», — сказал Столтенберг.

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