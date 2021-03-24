Вашингтон,
24 марта 2021, 12:45 — REGNUM Не допустить пуска «Северного потока — 2» Вашингтон может, только развязав руками Киева новую войну в Донбассе, но последствия такой войны будут катастрофическими и для американских ставленников на Украине, и для позиций США в Европе, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 24 марта, комментируя высказывания госсекретаря США Энтони Блинкена.
Ранее в Госдепе сообщили, что Блинкен на встрече с главой МИД Германии Хайко Маасом «напомнил» ему, что США выступают против реализации проекта строительства газопровода.
«Сейчас уже совершенно очевидно, что Вашингтону не удалось повлиять на позицию Берлина по «Северному потоку — 2». Не помог и инструмент евроатлантической солидарности, применённый на последнем саммите НАТО. Берлин твёрдо стоит на своей позиции в пользу этого проекта, а госсекретарю США остаётся только «напоминать», что Вашингтон выступает против запуска данного газопровода.
Не допустить пуска «Северного потока — 2» Вашингтон может, только развязав руками Киева новую войну в Донбассе. Последствия такой войны, однако, будут катастрофическими и для американских ставленников на Украине, и для позиций США в Европе, поскольку войны в Донбассе не хотят ни Берлин, ни Париж.
Одним словом, в случае с «Северным потоком — 2» США переоценили свои возможности влияния на политику ведущих европейских держав. Их позиция агрессивного неприятия этого проекта изначально была ошибочной, но они вполне вероятно продолжат упорствовать в ней. Для Москвы и Берлина это будет создавать дополнительную политическую нервозность, но не более того, — отметил Михаил Демурин.