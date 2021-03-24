Москва, , 14:51 — REGNUM Министерство туризма Кипра перечислило правила въезда туристов с детьми. ПЦР-тест на коронавирус детям до 12 лет не потребуется, сообщили 24 марта в Ассоциации туроператоров России.

Дети и подростки в возрасте 12−18 лет должны предоставить отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, как взрослые туристы. Тест должен быть пройдет в течение 72 часов до вылета и загружен на портал Cyprus Flight Pass.

Кроме того, детям 12−18 лет нужно будет пройти платный ПЦР-тест по прибытии на Кипр (стоимость 30−32 евро в зависимости от аэропорта). Результаты теста будут готовы в течение трех. часов и отправлены туристу по sms.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Кипра открывают границы для въезда российских туристов с 1 апреля 2021 года.

Читайте подробнее: Российские туристы смогут поехать на Кипр с 1 апреля