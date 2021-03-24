Москва, , 13:44 — REGNUM Власти Кипра открывают границы для въезда российских туристов с 1 апреля 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе государственного комитета по туризму Республики Кипр.

Без карантина разрешено пребывать в стране тем туристам, которые прошли тестирование на коронавирус и не вступали в контакт с заболевшими COVID-19.

Также российским туристам для въезда на Кипр необходимо зарегистрироваться на Cyprus FlightPass за 24 часа до вылета в страну.

Как сообщало ИА REGNUM, Кипр возобновляет выдачу виз. При этом отмечается, что на данный момент Россия не возобновила авиасообщение с Кипром.

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