Москва, , 13:51 — REGNUM Действующие контракты в авиационной отрасли России оказались под угрозой из-за новых санкций США. Об этом вице-премьер Юрий Борисов заявил 24 марта на форуме «Госзаказ».

Он отметил, что администрация президента США Джо Байдена запрещает поставлять в РФ высокотехнологичную продукцию. Это может отразиться на авиационной отрасли.

«В том то и дело: те [авиационные контракты], которые они захотят — и разорвут. Вот в чем дело», — приводит слова Борисова РБК.

По словам вице-премьера, в категорию высокотехнологичной продукции можно отнести всё, что угодно. Такой механизм может быть применён в одностороннем порядке, «одним росчерком пера».

Российскую сторону не предупреждали о конкретных ограничениях и, вероятно, не будут этого делать, добавил он.

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