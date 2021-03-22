Москва, , 13:36 — REGNUM Введение новых санкций против России обсуждается уже не первый день. Причем позиция Минпромторга имеет место, если говорить про запрет на импорт в Россию каких-либо товаров. Дело в том, что большая часть ограничений на импорт уже давно действует (еще со времен санкций за Крым), заявил корреспонденту ИА REGNUM основатель закрытого инвестиционного клуба Frendex Руслан Пичугин.

«И те прежние санкции действительно пошли России на пользу. Однако санкции, которые обсуждаются сегодня — это санкции против финансовой системы. И к ним Минпромторг не имеет никакого отношения.

Ограничения могут коснуться госдолга России, и это правда станет серьезной проблемой. Причем не только для России, но и для глобальных инвесторов, так как ЦБ РФ повысил процентную ставку и, по сути, сигнализировал о переходе к ужесточению монетарной политики.

Доходность в российских рублях может стать существенно более интересной на дистанции и привлечь много новых покупателей. Особенно если глобальный спрос на нефть продолжит восстанавливаться, о чем чуть ранее говорили представители ОПЕК.

В таких условиях покупка российских бумаг, не только облигаций, но и акций (которые имеют очень приятную дивидендную доходность), может стать хорошей идеей для любых глобальных инвесторов.

Это позволит не только нарастить доходность портфелей, но и существенно их диверсифицировать», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, новые антироссийские санкции Соединённых Штатов лишь ускорят и интенсифицируют процессы импортозамещения в отечественных технологических цепочках, заявили в Министерстве промышленности и торговли РФ.

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