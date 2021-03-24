Москва, , 09:52 — REGNUM Нефть 23 марта не только не смогла развить отскок, но и не удержалась от скромной коррекции, лишившись за день еще 6%, заявил корреспонденту ИА REGNUMдиректор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

«В результате Brent сползла к минимумам первой половины февраля, в моменте нарушив целостность зоны $60,30 за баррель, утрата которой расчистит путь к психологической отметке $60.

Фьючерсы на черное золото пережили еще один мощный обвал на массовой ликвидации длинных позиций, которая совпала с распродажами на фондовых рынках.

Главная причина такого поведения игроков — ситуация в Европе, где страны возобновляют локдауны и ужесточают ограничения на фоне третьей волны пандемии.

Для рисковых активов в целом это означает, что темпы восстановления экономики региона замедлятся, а дополнительный удар для нефти в том, что при этом разочаруют и показатели роста спроса на энергоносители.

Тем временем вчерашний отчет API отразил рост запасов сырой нефти почти на 3 млн баррелей на прошлой неделе. Запасы бензина при этом упали на 3,7 млн против прогноза роста на 1,2 млн, а запасы дистиллятов выросли на 246 тыс.

Вышедшая статистика оказала опосредованное влияние на рынок, который больше доверяет оценке vинэнерго США и в целом на данный момент сконцентрирован на обстановке в Европе.

Сегодня, 24 марта, с утра Brent пытается восстановиться, тестируя зону $61,50. Однако в краткосрочной перспективе понижательные риски сохраняются, а значит, котировки могут временно уйти под отметку $60.

При этом более долгосрочный прогноз остается оптимистичным и реализуется, если Европа быстро справится с третьей волной, которая не перекинется на другие регионы», — пояснил эксперт.

Читайте также: Нефть негативно реагирует на третью волну пандемии в Европе