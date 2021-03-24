Новосибирск, , 09:56 — REGNUM В Новосибирской области, по данным на сегодня, 24 марта, за минувшие сутки выявлено ещё 87 случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 93 случая. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: альтернативы вакцинации нет — все новости»

«Скончались ещё пять пациентов: мужчина в возрасте 83 года и женщины в возрасте 64 года, 70 лет, двоим было по 84 года. Всего в регионе умерли 1585 человек, — говорится в оперативном сообщении. — В отделениях реанимации находятся 84 человека, на ИВЛ — 13 пациентов».Всего в регионе зарегистрировано 38 149 случаев заражения коронавирусом, в том числе у 2213 детей; 35 219 пациентов выздоровели (+137 за сутки).