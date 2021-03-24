Москва, , 08:14 — REGNUM Торги по нефти 23 марта завершились падением. Цена на нефть Brent упала на 6,03%, до $60,39. Падение котировок усилилось на европейской сессии на фоне общего укрепления доллара и третьей волны заболеваемости коронавирусом в Европе, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Новые блокировки в Германии и Франции усилили опасения медленного восстановления экономики после пандемии.

Укрепление доллара США также оказало давление на цены, поскольку нефть оценивается в долларах США. Сильный доллар делает нефть более дорогой для держателей других валют.

Сегодня, 24 марта, на торгах в Азии нефть сорта Brent подорожала на 0,85%, до $60,89. Цена восстанавливается после вчерашнего обвала.

Продавцы перехватили инициативу и теперь покупателям будет сложно развернуть рынок без хороших новостей.

Пройден уровень $62,25. Бычий тренд угасает. Продавцы сейчас начнут наращивать свою активность, чтобы опустить цену до $58.

Чтобы нивелировать медвежьи настроения, покупателям нужно за один день поднять курс до $64,35, что просто невыполнимо в текущих условиях.

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