Вашингтон, , 09:23 — REGNUM Власти Соединённых Штатов намерены возобновить стратегический диалог с Ираком для прояснения статуса коалиционных войск в этой стране. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Мы рассчитываем возобновить наш стратегический диалог с правительством Ирака в апреле месяце», — сказала Псаки.

Это прояснит, уточнила она, что коалиционные силы находятся в Ираке «исключительно с целью тренировки и совета иракским силам, чтобы обеспечить невозможность восстановления «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, накануне, 24 марта, сирийское агентство SANA со ссылкой на источники сообщило, что силы США направили колонну из 300 цистерн с нефтью на территорию Ирака. Нефть добыта на сирийских месторождениях. Десятки таких колонн, как утверждается, пересекли границу с Ираком за последние месяцы.

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