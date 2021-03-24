Вашингтон, , 07:56 — REGNUM Военное присутствие США будет сохраняться в Сирии до тех пор, пока не будет ликвидирована террористическая угроза, заявил 24 марта журналистам пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

«Мы все еще сохраняем свое присутствие в Сирии, чтобы продолжать преследовать ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Это часть наших коалиционных усилий», — сказал представитель американского оборонного ведомства.

По словам Кирби, большая часть группировки террористов в Сирии уже разбита, однако бесконтрольной для военных США остается значительная часть территории.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на северо-восток Сирии перебросили дополнительный контингент военнослужащих армии США численностью 200 человек.

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