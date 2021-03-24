Пенза, , 09:06 — REGNUM Правительство Пензенской области уйдет в отставку, но пока продолжит работать до формирования нового состава кабмина. Об этом 24 марта заявила руководитель пресс-службы регионального правительства Дина Черёмушкина.

«В соответствии с законом, правительство Пензенской области уходит в отставку. При этом оно продолжает действовать до формирования нового состава кабмина», — говорится в сообщении.

ИА REGNUM напоминает, 23 марта президент России Владимир Путин своим указом прекратил полномочия губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева.

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20 марта Белозерцев был задержан по подозрению в получении взятки. По версии следствия, в 2020 году Белозерцев получил от главы компании «Биотэк» Бориса Шпигеля, его супруги и директора ОАО «ФАРМАЦИЯ» Антона Колоскова взятки через посредников на общую сумму около 31 млн рублей. За взятки Белозерцев обещал поддержку при заключении государственных контрактов на закупку лекарственных средств и медицинских изделий для Пензенской области. Отделение «Единой России» в Пензенской области приостановило членство Белозерцева в партии до завершения расследования уголовного дела. В тот же день глава области был арестован Басманным судом Москвы на два месяца — до 20 мая.

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