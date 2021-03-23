Москва, , 08:53 — REGNUM Суд может наложить арест на имущество и денежные средства губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, подозреваемого во взяточничестве. Такое решение возможно в качестве обеспечительной меры в рамках расследуемого уголовного дела. Об этом 23 марта сообщил источник в правоохранительных органах.

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«В частности, суд по ходатайству следствия может арестовать машины, счета, дорогостоящие часы, деньги, а также недвижимость», — уточнил в беседе с ТАСС собеседник.

Он также отметил, что такие же обеспечительные меры могут быть приняты и в отношении имущества и денежных средств других фигурантов коррупционного дела. Источник добавил, что уже назначен ряд экспертиз — почерковедческая, экономическая, дактилоскопическая, оценочная и фоноскопическая.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев был задержан правоохранительными органами 21 марта по подозрению во взяточничестве. Также в рамках уголовного дела о коррупции задержаны глава группы фармацевтических компаний «Биотэк» Борис Шпигель, его супруга и директор ОАО «Фармация» Антон Колосков.

По версии следствия, Шпигель давал Белозерцеву взятки на общую сумму не менее 31 млн рублей. За это глава региона обещал ему поддержку при заключении государственных контрактов на закупку лекарственных средств и медицинских изделий для Пензенской области. Своей вины Белозерцев не признаёт.

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В настоящее время фигурантами по уголовному делу проходят также сотрудники представительства Пензенской области в Москве Федор Федотов и Геннадий Марков. Все они арестованы по решению суда.