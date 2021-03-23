Москва, , 12:12 — REGNUM Задержанный по подозрению в получении взятки губернатор Пензенской области Иван Белозерцев не признаёт свою вину. Об этом 23 марта сообщила член Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович.

«Белозерцев нам рассказал, что виновным себя не признаёт, арест стал для него неожиданностью. Говорит, что претензий к нему не было, работал он хорошо, все госпрограммы выполнял», — сказала она.

Как сообщало ИА REGNUM, Белозерцев вместе с главой группы компаний «Биотэк» Борисом Шпигелем и ещё несколькими фигурантами подозреваются в даче и получении взятки.

Пензенский губернатор был этапирован в Москву. Накануне, 22 марта, Басманный суд Москвы арестовал Белозерцева на два месяца — до 20 мая 2021 года.

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