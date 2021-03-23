Москва, , 16:02 — REGNUM Сегодня, 23 марта, с утра торги по эталонным сортам нефти открылись плавным понижением, которое к середине дня резко усилилось, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

«Во второй половине дня цена сорта Brent обвалилась почти на 4%, до $62,25 за баррель, а цена WTI — на 3,3%, до $59,23 за баррель, пробив вниз психологически значимый уровень в $60 за баррель.

Нефтяной рынок опасается снижения мирового спроса на нефть из-за новых локдаунов в Европе, и прежде всего введения жёсткого карантина в Германии — крупнейшем в Европе потребителем углеводородов.

В западных СМИ появляются пока официально не подтверждённые данные о том, что Иран в марте существенно нарастил экспорт нефти, несмотря на эмбарго.

Кроме того, биржевые «медведи» волнуются относительно возможных разногласий в ОПЕК+ по вопросу об увеличении добычи нефти.

Сегодня до конца дня цена Brent может колебаться в интервале $62−63,50 за баррель», — считает эксперт.

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