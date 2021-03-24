Вашингтон, , 07:48 — REGNUM Блокировку учетной записи в Twitter, принадлежащей бывшему главе Белого дома Дональду Трампу, осудил американский сенатор-демократ Берни Сандерс (штат Вермонт). Об этом он сообщил 23 марта в ходе интервью изданию The New York Times.

Политика спросили, считает ли он, что в США сторонники либеральных взглядов иногда «переходят границы» в стремлении «подвергнуть цензуре и подавить» альтернативные взгляды.

Сандерс ответил утвердительно и привел в пример ситуацию с Трампом. Демократ отметил, что несмотря на то, что экс-президент якобы позволял себе делать дискриминационные заявления, он не должен был лишаться права высказывать свое мнение как глава государства.

Сенатор заявил, что из-за случившегося «не чувствует себя комфортно». Он считает, что в борьбе в борьбе с ненавистью в интернете необходимо соблюдать баланс. По словам Сандерса, ему не нравится, что «власть оказалась в руках нескольких людей, возглавляющих высокотехнологичные компании». Политик полагает, что из-за этого объектом для нападок в стране может стать любой человек, а не только Трамп.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 марта издание Texas Tribute распространило информацию о том, что руководство Twitter подало судебный иск против генерального прокурора штата Техас Кена Пэкстона для того, чтобы запретить ему расследование блокировки аккаунта Дональда Трампа в этой соцсети.

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